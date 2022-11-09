Депутат Шеремет допустил распад США на отдельные штаты

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9 ноября 2022, 08:40 Источник: РИА "Новости"

здание Государственной Думы РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в среду заявил, что США грозит распад на отдельные штаты, если в руках Джо Байдена останется вся полнота власти в стране.

Михаил Шеремет отметил, что судьба Соединенных Штатов Америки в настоящий момент находится в руках простых граждан. По словам депутата, от исхода выборов зависит будущее страны. В случае, если полнота власти сохранится в руках Джо Байдена и его союзников, то американских граждан ждет большое потрясение, экономический и внутриполитический кризисы, а позже и распад на отдельные независимые штаты.

Шеремет выразил мнение, что Байден превратил США в страну, которая несет другим народам только войну, смерть и горе.