Политолог Батюк: «Есть большая вероятность того, что Трамп объявит о своем участии в президентских выборах в США»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 ноября 2022, 20:39 Антон Николаев

Фото: бывший президент США Дональд Трамп, Ron Sachs / www.globallookpress.com

Владимир Батюк считает, что президентская гонка уже началась, а экс-президент США Дональд Трамп 15 ноября в своем «очень важном заявлении» заявит о своих президентских амбициях. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Вполне возможно, что Трамп 15 ноября заявит о своих президентских амбициях. Я бы не стал исключать такую перспективу. Было время, когда президентская компания в США начиналась в начале года выборов, потом все сдвинулось на конец предыдущего года. А сейчас старт президентской компании, видимо, начинается во время промежуточных выборов в Конгресс США, т.е. за два года до самих выборов. Таким образом развивается американская политическая жизнь».

Владимир Батюк также отметил, что у Дональда Трампа противоречивая репутация среди избирателей.

«Демократические избиратели видят в Трампе исчадье ада, сексиста, гомофоба и путинского шпиона. Но есть и республиканская Америка, которая верит в Бога, блюдет все нравственные ценности. Она смотрит на Трампа, как на человека, который сможет сделать США вновь великой державой».

Ранее, как передает ТАСС, бывший президент США Дональд Трамп 15 ноября пообещал сделать важное объявление во Флориде. Об этом он заявил во время своего выступления на митинге в штате Огайо.