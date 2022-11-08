Депутат Госдумы Вассерман: «Условия Зеленского для переговоров рассматривать не имеет смысла»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 ноября 2022, 17:29 Антон Николаев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман считает, что сейчас о переговорах с Киевом не может быть и речи. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Это не переговоры, это условия капитуляции, но сначала Украина должна победить Россию, чего не будет, даже если НАТО впишется за Украину в полный рост. Поэтому рассматривать это предложение всерьез совершенно бессмысленно. Я полагаю, единственное, что имеет смысл обсуждать с Украиной, это какие смягчающие обстоятельства могут найти они и их юристы, чтобы их приговорили не к высшей мере наказания, а хоть немного меньшей».



Вассерман также подчеркнул, что всегда утверждал о серьезных последствиях для Украины, если она получит независимость.



«Еще в 1991 году, когда только-только начались рассуждения о независимости Украины от России, я очень резко выступал против. С тех пор ничего не заставило меня усомниться в моей тогдашней позиции, а наоборот - все мои прогнозы катастрофических последствий независимости были перевыполнены. Я считаю, что только после отмены независимости Украины положение в этой части России понемногу начнет нормализоваться. Именно понемногу, так как дров наломали чудовищное количество».



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условиями переговоров с Россией являются «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».