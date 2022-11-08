Депутат Госдумы Вассерман: «Условия Зеленского для переговоров рассматривать не имеет смысла»

Анатолий Вассерман считает, что сейчас о переговорах с Киевом не может быть и речи. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».
«Это не переговоры, это условия капитуляции, но сначала Украина должна победить Россию, чего не будет, даже если НАТО впишется за Украину в полный рост. Поэтому рассматривать это предложение всерьез совершенно бессмысленно. Я полагаю, единственное, что имеет смысл обсуждать с Украиной, это какие смягчающие обстоятельства могут найти они и их юристы, чтобы их приговорили не к высшей мере наказания, а хоть немного меньшей».
Вассерман также подчеркнул, что всегда утверждал о серьезных последствиях для Украины, если она получит независимость.
«Еще в 1991 году, когда только-только начались рассуждения о независимости Украины от России, я очень резко выступал против. С тех пор ничего не заставило меня усомниться в моей тогдашней позиции, а наоборот - все мои прогнозы катастрофических последствий независимости были перевыполнены. Я считаю, что только после отмены независимости Украины положение в этой части России понемногу начнет нормализоваться. Именно понемногу, так как дров наломали чудовищное количество».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условиями переговоров с Россией являются «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».
Аргументы Недели → Самое читаемое
Советник Байдена Салливан выразил мнение, что поддержка выделения помощи Украине сохранится в конгрессе после выборов
Ассоциация туроператоров России сообщила, что для получения срочной визы граждане должны подтвердить свои финансовые возможности
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 20:00 Столтенберг объяснил, почему НАТО против прекращения огня на условиях РФ: «это станет опасностью для всего мира»
- 19:42 Политолог Соин: «Газовый кризис приведет Приднестровье к гуманитарной катастрофе»
- 19:34 Политолог Геворгян: «Оптимальный вариант для Путина - участие в G20 в онлайн-формате»
- 18:42 The Economist: Счёт Евросоюза за газ может достичь триллиона евро
- Telegram | (Подписаться) Военный эксперт Дандыкин: «В Херсоне время работает на нас»