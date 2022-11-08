Зеленский внес в Раду проекты о продлении на Украине мобилизации и военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации, а также военного положения на территории страны, которые истекают 21 ноября.
Подчеркивается, что проекты законов были внесены на сайт Рады ранее сегодня. Их инициатором является глава страны. Тексты к вышеуказанным документам в настоящий момент отсутствуют.
Напомним, Верховная рада Украины 15 августа текущего года приняла решение продлить мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября.