Зеленский внес в Раду проекты о продлении на Украине мобилизации и военного положения

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8 ноября 2022, 14:56 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Cover Images/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации, а также военного положения на территории страны, которые истекают 21 ноября.

Подчеркивается, что проекты законов были внесены на сайт Рады ранее сегодня. Их инициатором является глава страны. Тексты к вышеуказанным документам в настоящий момент отсутствуют.

Напомним, Верховная рада Украины 15 августа текущего года приняла решение продлить мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября.