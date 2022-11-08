Мирошник выразил мнение, что Зеленский заговорил о переговорах с РФ после «окрика» Запада

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8 ноября 2022, 11:39 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency / globallookpress.com

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "переобулся в воздухе" и заговорил о переговорах с РФ после "окрика" со стороны Запада.

Родион Мирошник выразил мнение, что "бескомпромиссная риторика" украинских властей – это не совсем то, что хочет слышать Запад, который к настоящему моменту порядком "подустал" от Украины.

Глава представительства ЛНР в Москве отметил, что Москва долгое время говорила о своей готовности разрешить конфликт посредством переговоров, условиями которых должны являться демилитаризация и денацификация Украины.