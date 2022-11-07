Ассоциация туроператоров России сообщила, что для получения срочной визы граждане должны подтвердить свои финансовые возможности

Аргументы Недели → Политика 13+

7 ноября 2022, 23:00 Источник: Вечерняя Москва

ALEXEY BYCHKOV / https://globallookpress.com

Теперь для получения срочной визы российские граждане должны обосновать цель поездки и подтвердить свои финансовые возможности. Об этом передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Согласно данным АТОР, на данный момент основная причина отказов в выдаче виз приходится на недостаточную сумму на банковском счете.

В свою очередь член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов предостерег россиян лететь в Европу без крайней необходимости. По его словам, визы и перелеты в страны Евросоюза стали дороже. Он также отметил, что непосредственно на границе у российского гражданина могут потребовать справку, о «необходимости которой вы даже не догадывались».