Политолог Мирзоян: «Перемен в США стоит ждать после президентских выборов»

Геворг Мирзоян считает, что значительные перемены в США могут произойти после президентских выборов, которые состоятся в 2024 году, но только при условии, что кандидат от республиканцев сможет стать новым американским президентом. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».
«По предварительным цифрам республиканцы получают большинство в Палате представителей и Сенате. Формируя большинство, они могут влиять на политику администрации президента США Джо Байдена, а также саботировать инициативы, которые она будет выдвигать, пользуясь тем, что Конгресс США определяет финансирование и целый ряд других важных моментов в американской политике. Но коренным образом ничего не изменится, так как в США внешнюю политику определяет президент страны. Конгресс влияет на нее, но не определяет. Конгрессмены могут, конечно, какие-то вещи продвинуть или заблокировать… Но значительные перемены можно ожидать только после президентских выборов в США в 2024 году, если республиканцы смогут привести своего кандидата на пост главы Белого дома».
Напомним, что выборы в Сенат США состоятся уже завтра, 8 ноября.
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