Власти Индонезии выразили надежду на участие Путина и Зеленского в саммите G20 на Бали

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7 ноября 2022, 14:23 Источник: РИА "Новости"

эмблема саммита G20 в Индонезии, Britta Pedersen/dpa

Власти Индонезии в понедельник выразили надежду на то, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский смогут лично присутствовать на саммите G20 на Бали.

Секретарь Министерства иностранных дел Индонезии Сети Утама в рамках пресс-конференции 7 ноября заявил, что власти страны хотят, чтобы лидеры всех стран, которые были приглашены на саммит G20, лично присутствовали на мероприятии. Уточняется, что это касается, в частности, России и Украины.

Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что до конца текущей недели станет известно, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в саммите "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября на Бали.