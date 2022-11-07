Спикер Кремля Песков: до конца текущей недели станет известно, примет ли Путин участие в саммите G20

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7 ноября 2022, 12:57

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

До конца текущей недели станет известно, примет ли российский президент Владимир Путин участие в саммите «Большой двадцатки», который состоится 15-16 ноября на территории Индонезии. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Песков: до конца недели станет известно, примет ли Путин участие в саммите G20», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Песков указал на то, что в Кремле не видят необходимости в выпуске каких-то дополнительных актов по мобилизации со стороны главы государства.