Дмитрий Песков: в Кремле не видят необходимости в выпуске каких-то дополнительных актов по мобилизации со стороны Путина

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2 ноября 2022, 14:03

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В Кремле не видят необходимости в выпуске каких-то дополнительных актов по мобилизации со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В Кремле не видят необходимости в выпуске каких-то дополнительных актов по мобилизации со стороны президента — Песков», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее на текущей неделе Дмитрий Песков объяснил, что указ Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной в России в сентябре, не требуется.