Дмитрий Песков: в Кремле не видят необходимости в выпуске каких-то дополнительных актов по мобилизации со стороны Путина

В Кремле не видят необходимости в выпуске каких-то дополнительных актов по мобилизации со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В Кремле не видят необходимости в выпуске каких-то дополнительных актов по мобилизации со стороны президента — Песков», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Ранее на текущей неделе Дмитрий Песков объяснил, что указ Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной в России в сентябре, не требуется.