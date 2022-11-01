Спикер Кремля Песков: указ Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен

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1 ноября 2022, 14:03

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Указ президента Российской Федерации Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, которая была объявлена на территории страны в сентябре, не требуется. С соответствующим разъяснением, как передает РИА Новости, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Указ президента РФ о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен — Песков», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам спикера Кремля, «точка поставлена», частичная мобилизация в России закончена.

Как сообщалось ранее сегодня, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в армию в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий.