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1 ноября 2022, 13:38

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, MFA Russia / globallookpress.com

87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в ряды российских Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Шойгу, руководитель министерства обороны РФ.

«Шойгу: 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель Совета Федерации Андрей Клишас отметил, что никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России не требуется.