Сенатор Клишас: никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется

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1 ноября 2022, 11:17 Источник: Telegram-канал ТАСС

Сенатор Андрей Клишас, Artem Sobolev / globallookpress.com

Никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации, которая была объявлена на территории Российской Федерации в сентябре, не требуется. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал отечественный сенатор Андрей Клишас.

«Никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее на текущей неделе министерство обороны РФ указало на то, что призыв в рамках частичной мобилизации прекращен.