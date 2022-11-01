Сенатор Клишас: никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется

Никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации, которая была объявлена на территории Российской Федерации в сентябре, не требуется. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал отечественный сенатор Андрей Клишас.
«Никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.
Ранее на текущей неделе министерство обороны РФ указало на то, что призыв в рамках частичной мобилизации прекращен.