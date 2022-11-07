Журналисты передали находящимся под Энергодаром мобилизованным письма от школьников

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7 ноября 2022, 11:04 Источник: РИА "Новости"

письмо, https://unsplash.com/photos/xmddEHyCisc

Сотрудники РИА Новости передали мобилизованным, которые несут службу на первой линии обороны в районе города Энергодар в Запорожской области, письма от школьников из разных российских городов.

Бойцы выразили ребятам, которые написали для них стихи и нарисовали картинки, благодарность. Кроме того, они передали приветы своим семьям.

Мобилизованные признались, что очень приятно удивлены тем, что дети пишут им письма, а также отметили, что с большим удовольствием их читают.

Отметим, что в настоящий момент ситуация на линии фронта в Запорожской области является тревожной.