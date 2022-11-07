Призванные в рамках частичной мобилизации россияне усилили линию обороны вдоль береговой линии Днепра в районе Энергодара

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7 ноября 2022, 10:10 Источник: РИА "Новости"

военный, MOD Russia/globallookpress.com

Российские военные, которые были призваны в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, укрепили линию обороны вдоль береговой линии Днепра в районе Энергодара. Об этом сообщили в понедельник журналисты.

Уточняется, что бойцы, которые в большей степени были призваны из Саратовской области, после подготовки на полигонах и прохождения боевого слаживания были направлены в зону проведения специальной военной операции.

По данным СМИ, они усилят уже существующую оборону на передовых позициях, самостоятельно оборудуя на вверенных им участках фортификационные сооружения, а также огневые позиции вдоль берега Днепра.