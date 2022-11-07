Медведев: угрозы Украины возобновить ядерную программу в значительной мере стали причиной проведения специальной операции России

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7 ноября 2022, 10:21

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Угрозы Украины возобновить ядерную программу в значительной мере послужили причиной осуществления российской специальной операции. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

«Угрозы Киева возобновить ядерную программу в значительной мере стали причиной проведения специальной военной операции, заявил Медведев», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова предположила, что подготовка к получению Украиной членства в Евросоюзе, возможно, займет столько же времени, сколько и развал данного объединения.