Подготовка к получению Киевом членства в Европейском союзе, вероятно, займет столько же времени, сколько и развал данного объединения. Соответствующее предположение высказала Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.
Отечественный дипломат отреагировала в своем Telegram-канале на заявление еврокомиссара Оливера Вархели, который отметил, что подготовка к вступлению Украины в ЕС «займет годы».
«Видимо, столько же, сколько займет развал ЕС», — прокомментировала слова Вархели Захарова.
Как сообщалось ранее в понедельник, глава латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал, что Крымский полуостров является российским регионом.