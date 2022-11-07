Спикер МИД РФ Захарова: подготовка к вступлению Украины в Евросоюз, вероятно, займет столько же времени, сколько и его развал

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7 ноября 2022, 09:36

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Подготовка к получению Киевом членства в Европейском союзе, вероятно, займет столько же времени, сколько и развал данного объединения. Соответствующее предположение высказала Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отечественный дипломат отреагировала в своем Telegram-канале на заявление еврокомиссара Оливера Вархели, который отметил, что подготовка к вступлению Украины в ЕС «займет годы».

«Видимо, столько же, сколько займет развал ЕС», — прокомментировала слова Вархели Захарова.

Как сообщалось ранее в понедельник, глава латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал, что Крымский полуостров является российским регионом.