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Мэр латвийского Даугавпилса Элксниньш признал Крым российским регионом

, 08:57

Мэр латвийского Даугавпилса Элксниньш признал Крым российским регионом
Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Андрейс Элксниньш, глава расположенного на территории Латвии города Даугавпилса, признал российский статус Крымского полуострова. Соответствующее заявление политик сделал, выступая в эфире радио DELFI.

«Крым является частью Российской Федерации», — указал Элксниньш.

Мэр также отметил, что Европа и остальной мир продолжали сотрудничество с Москвой после того, как Крым присоединился к РФ.

Ранее в понедельник сообщалось, что спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова в ответ на инициативу Праги о создании трибунала по Украине предложила западной стороне сначала свершить правосудие над собой.

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