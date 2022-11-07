Мэр латвийского Даугавпилса Элксниньш признал Крым российским регионом

Андрейс Элксниньш, глава расположенного на территории Латвии города Даугавпилса, признал российский статус Крымского полуострова. Соответствующее заявление политик сделал, выступая в эфире радио DELFI.
«Крым является частью Российской Федерации», — указал Элксниньш.
Мэр также отметил, что Европа и остальной мир продолжали сотрудничество с Москвой после того, как Крым присоединился к РФ.
Ранее в понедельник сообщалось, что спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова в ответ на инициативу Праги о создании трибунала по Украине предложила западной стороне сначала свершить правосудие над собой.