Аргументы Недели → Политика 13+

7 ноября 2022, 08:57

Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Андрейс Элксниньш, глава расположенного на территории Латвии города Даугавпилса, признал российский статус Крымского полуострова. Соответствующее заявление политик сделал, выступая в эфире радио DELFI.

«Крым является частью Российской Федерации», — указал Элксниньш.

Мэр также отметил, что Европа и остальной мир продолжали сотрудничество с Москвой после того, как Крым присоединился к РФ.

Ранее в понедельник сообщалось, что спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова в ответ на инициативу Праги о создании трибунала по Украине предложила западной стороне сначала свершить правосудие над собой.