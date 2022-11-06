Le Figaro: Вместо Марин Ле Пен французскую правую партию «Национальное объединение» возглавил 27-летний депутат Европарламента

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6 ноября 2022, 12:00 Источник: РБК

Во Франции выбрали преемника Марин Ле Пен на посту главы партии «Национальное объединение». Новым главой крупнейшей ультраправой партии Франции стал 27-летний депутат Европарламента Жордан Барделла. Об этом пишет газета Le Figaro.



Марин Ле Пен была избрана на пост руководителя партии в январе 2011 года, а с 2003 года занимала должность исполнительного вице-президента «Национального фронта». Политик заявила, что продолжит возглавлять фракцию в Национальном собрании после ухода с поста главы партии.

Ее официальный преемник евродепутат Барделла стал исполняющим обязанности главы партии в 2021 году, на съезде партии его поддержали 85% голосов, результаты внутрипартийного голосования были объявлены сегодня на съезде организации.

Жордан Барделла призвал французов всех политических взглядов объединиться вокруг него.

«Мы станем преемниками [нынешнего президента] Эммануэля Макрона», — пообещал он и объявил себя лидером оппозиции.



Агентство Bloomberg отмечает, что новый лидер партии вырос в неблагополучном пригороде Парижа, департамент Сен-Сен-Дени, не имеет университетского образования, так как бросил университет имея интерес к политике.

Жордан Барделла кичится своим прошлым, противопоставляя себя большинству политиков, которые, как правило, заканчивали элитные школы и имеют хорошее образование.

По итогам парламентских выборов в 2022 году партия «Национальное объединение» заняла третье место, получив 89 кресел, в парламенте прежнего созыва партия имела только восемь мандатов.

После выборов Марин Ле Пен заявила о том, что «эта группа будет, безусловно, самой многочисленной в истории нашей политической семьи».

Марин Ле Пен является сторонниц укрепления международных отношений между России и Франции и необходимости стратегического партнёрства с Россией.

Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе!» по результатам выборов потеряла большинство мест в нижней палате парламента.