Глава СДПГ Мютцених заявил, что Украина внесла его в «список террористов» за призывы к прекращению огня

Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених сообщил о том, что Киев внес его в «список террористов» за призыв к дипломатическому урегулированию конфликта и немедленному прекращению огня. Об этом он рассказал в субботу в ходе своего выступления на съезде Социал-демократической партии Германии, который проходит в Берлине.
«Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступаю за прекращение огня или за возможность дальнейших дипломатических шагов через местное прекращение огня», - заявил политик.
По его словам, большинство войн заканчивается за столом переговоров - так же должно произойти и на этот раз.
При этом, как сообщило агентство dpa, Киев не подтверждает информацию о внесении Мютцениха в «список террористов».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ,в котором оговаривается невозможность ведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.