Глава СДПГ Мютцених заявил, что Украина внесла его в «список террористов» за призывы к прекращению огня

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5 ноября 2022, 18:09 Источник: ТАСС

Лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених. Фото: Michael Kappeler/globallook.com

Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених сообщил о том, что Киев внес его в «список террористов» за призыв к дипломатическому урегулированию конфликта и немедленному прекращению огня. Об этом он рассказал в субботу в ходе своего выступления на съезде Социал-демократической партии Германии, который проходит в Берлине.

«Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступаю за прекращение огня или за возможность дальнейших дипломатических шагов через местное прекращение огня», - заявил политик.

По его словам, большинство войн заканчивается за столом переговоров - так же должно произойти и на этот раз.

При этом, как сообщило агентство dpa, Киев не подтверждает информацию о внесении Мютцениха в «список террористов».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ,в котором оговаривается невозможность ведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.