Столтенберг заявил, что НАТО не планирует менять ядерные позиции и развертывания

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5 ноября 2022, 16:04 Источник: РИА "Новости"

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Boris Roessler/globallook.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в рамках разговора с представителями СМИ в субботу, 5 ноября, что НАТО не планирует менять свои ядерные позиции.

Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, будет ли технически возможно разместить ядерный потенциал Североатлантического альянса на территориях Швеции и Финляндии, если вышеуказанные страны вступят в организацию, подчеркнул, что НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания.

Напомним, накануне глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи с Йенсом Столтенбергом заявил, что скорость процесса вступления Швеции и Финляндии в альянс зависит от выполнения странами условий Анкары.