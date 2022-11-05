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Аргументы Недели Политика 13+

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует менять ядерные позиции и развертывания

, 16:04 Источник: РИА "Новости"

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует менять ядерные позиции и развертывания
генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Boris Roessler/globallook.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в рамках разговора с представителями СМИ в субботу, 5 ноября, что НАТО не планирует менять свои ядерные позиции.

Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, будет ли технически возможно разместить ядерный потенциал Североатлантического альянса на территориях Швеции и Финляндии, если вышеуказанные страны вступят в организацию, подчеркнул, что НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания.

Напомним, накануне глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи с Йенсом Столтенбергом заявил, что скорость процесса вступления Швеции и Финляндии в альянс зависит от выполнения странами условий Анкары. 

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