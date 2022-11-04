Эрдоган заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения этими странами условий Турции

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4 ноября 2022, 22:55 Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Turkish Presidency/globallook.com

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что скорость процесса вступления Швеции и Финляндии в альянс зависит от выполнения странами условий Анкары.

В канцелярии турецкого лидера в пятницу, 4 ноября, отметили, что Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости вернуться к переговорам, чтобы как можно скорее конфликт между РФ и Украиной был завершен достижением справедливого решения.

Президент Турции добавил, что скорость процесса утверждения трехстороннего меморандума между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки, а также шаги, которые будут предприняты шведской и финской сторонами, определят время его завершения.