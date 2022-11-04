Лидер Финляндии Саули Ниинистё не поддерживает идею размещения ядерного оружия в стране после ее присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его речь на пресс-конференции.
По словам представителя страны, идея размещения ядерного оружия на территории Финляндии кажется ему неподходящей. Он также добавил, что планирует обсудить этот вопрос с представителями НАТО после вхождения республики в альянс.
Ранее сообщалось, что Зеленский не считает угрозу ядерной войны реальной.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Проект Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вышел в финал международного конкурса #МЫВМЕСТЕ
Эрдоган заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения этими странами условий Турции
Заместитель главы Пентагона Каль: Китай знает, что американская армия является самой боеспособной в мире
Бывший советник ЦРУ Рикардс заявил, что американские и британские спецслужбы распространяют ложную информацию о Путине
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 04.11 19:47 Биатлонистки сборной Норвегии Марте Ульсбю-Ройселанн и Тириль Экхофф не выступят в гонках открытия сезона в Лиллехаммере
- 04.11 19:39 Нидерланды вновь передадут Украине вооружение
- 04.11 19:04 Президент Финляндии Ниинистё отказывается от размещения ядерного оружия в стране
- 04.11 16:59 Украинские силовики предприняли провокацию на границе с Белоруссией
- Telegram | (Подписаться) Конгрессвумен Тейлор Грин: «Украине не достанется ни цента» в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США