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Президент Финляндии Ниинистё отказывается от размещения ядерного оружия в стране

, 19:04

Президент Финляндии Ниинистё отказывается от размещения ядерного оружия в стране
Саули Ниинистё, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Лидер Финляндии Саули Ниинистё не поддерживает идею размещения ядерного оружия в стране после ее присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его речь на пресс-конференции.

По словам представителя страны, идея размещения ядерного оружия на территории Финляндии кажется ему неподходящей. Он также добавил, что планирует обсудить этот вопрос с представителями НАТО после вхождения республики в альянс.

Ранее сообщалось, что Зеленский не считает угрозу ядерной войны реальной.

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