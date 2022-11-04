Президент Финляндии Ниинистё отказывается от размещения ядерного оружия в стране

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4 ноября 2022, 19:04

Саули Ниинистё, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Лидер Финляндии Саули Ниинистё не поддерживает идею размещения ядерного оружия в стране после ее присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его речь на пресс-конференции.



По словам представителя страны, идея размещения ядерного оружия на территории Финляндии кажется ему неподходящей. Он также добавил, что планирует обсудить этот вопрос с представителями НАТО после вхождения республики в альянс.



Ранее сообщалось, что Зеленский не считает угрозу ядерной войны реальной.