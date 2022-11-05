Захарова пошутила, что Зеленскому обеспечена премия за первого беременного мужчину, если офис главы Украины останется без света

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5 ноября 2022, 13:48

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова пошутила, что главе Украины Владимиру Зеленскому обеспечена премия за первого беременного мужчину, если президентский офис, расположенный на улице Банковой в Киеве, останется без света. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

Захарова прокомментировала заявление руководителя украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, предположившего, что в стране повысится рождаемость из-за отключений электроэнергии.

«По логике Кулебища, если Банковая останется без света, премия за первого беременного мужчину Зеленскому обеспечена», — говорится в публикации спикера МИД РФ.

Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Сергей Марков предположил, что советник американского лидера Джейк Саливан и Владимир Зеленский могли запланировать взрыв «грязной» ядерной бомбы.