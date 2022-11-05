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Политолог Марков предположил, что советник Байдена Саливан и Зеленский могли запланировать взрыв «грязной» ядерной бомбы

, 13:33

Политолог Марков предположил, что советник Байдена Саливан и Зеленский могли запланировать взрыв «грязной» ядерной бомбы
Советник президента США Джейк Саливан, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Джейк Саливан, советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена, и украинский лидер Владимир Зеленский могли запланировать взрыв «грязной» ядерной бомбы. С соответствующим предположением выступил российский политолог Сергей Марков.

Эксперт накануне вечером написал в своем Telegram-канале, что Салливан прибыл с тайным визитом в Киев.

«Он приехал совещаться с Зеленским о чем-то таком, о чем нельзя говорить даже по сверхсекретным каналам связи?» — выдвинул версию Марков.

Он допустил, что советник Байдена и глава Украины могли запланировать взрыв «грязной» ядерной бомбы.

Ранее сегодня сообщалось, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал небольшим риск применения Москвой ядерного оружия на украинской территории.

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