Политолог Марков предположил, что советник Байдена Саливан и Зеленский могли запланировать взрыв «грязной» ядерной бомбы

Джейк Саливан, советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена, и украинский лидер Владимир Зеленский могли запланировать взрыв «грязной» ядерной бомбы. С соответствующим предположением выступил российский политолог Сергей Марков.
Эксперт накануне вечером написал в своем Telegram-канале, что Салливан прибыл с тайным визитом в Киев.
«Он приехал совещаться с Зеленским о чем-то таком, о чем нельзя говорить даже по сверхсекретным каналам связи?» — выдвинул версию Марков.
Он допустил, что советник Байдена и глава Украины могли запланировать взрыв «грязной» ядерной бомбы.
Ранее сегодня сообщалось, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал небольшим риск применения Москвой ядерного оружия на украинской территории.