Генсек НАТО Столтенберг назвал небольшим риск применения Россией ядерного оружия на Украине

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5 ноября 2022, 12:57

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Nicolas Landemard / globallookpress.com

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, назвал небольшим риск применения Российской Федерацией ядерного оружия на украинской территории. По данному вопросу Столтенберг высказался в ходе беседы с турецком телевизионным каналом NTV.

«Риск того, что Россия применит ядерное оружие на Украине, невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно», — отметил генсек.

При этом он обвинил Москву в том, что она «ведет себя безответственно и безрассудно».

Как сообщалось ранее в субботу, руководитель дипломатического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна поставляла РФ в небольших количествах дроны за несколько месяцев до начала ее спецоперации на Украине.