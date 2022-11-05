Глава МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала СВО

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5 ноября 2022, 12:39

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Iranian Foreign Ministry / globallookpress.com

Тегеран поставлял беспилотные летательные аппараты Российской Федерации, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции (СВО) Москвы на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Хосейн Амир Абдоллахиан, руководитель иранского внешнеполитического ведомства.

«Иран поставлял беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала военной операции на Украине, заявил глава МИД Ирана», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что лидер ДНР Денис Пушилин высказался о покушении на судью Верховного суда республики Александра Никулина.