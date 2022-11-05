Пушилин о покушении на судью Верховного суда ДНР Никулина: украинский режим продолжает проявлять подлые террористические методы

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5 ноября 2022, 11:36

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Режим, находящийся в настоящий момент у власти в Киеве, продолжает проявлять подлые террористические методы. На это, комментируя состоявшееся покушение на судью Верховного суда ДНР Александра Никулина, указал врио главы республики Денис Пушилин.

«Украинский режим продолжает проявлять свои подлые террористические методы», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Пушилина.

Он отметил, что покушение на Никулина с применением огнестрельного оружия было совершено накануне вечером в городе Углегорске. По словам Пушилина, медики оценивают состояние судьи как стабильно тяжелое.

Как сообщалось ранее в субботу, издание The American Conservative написало, что лидеры европейских стран скрывают реальные денежные суммы, которые необходимы для восстановления Украины.