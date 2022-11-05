The American Conservative: европейские лидеры скрывают реальные денежные суммы, необходимые для восстановления Украины

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5 ноября 2022, 10:31

Флаг Украины, Nina Liashonok / globallookpress.com

Главы европейских государств скрывают реальные денежные суммы, которые необходимы для восстановления Украины. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указало издание The American Conservative (ТАС).

«Европейские лидеры скрывают реальные суммы, необходимые на восстановление Украины. Об этом пишет обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как отмечается в материале ТАС, европейские политики знают настоящие цифры, однако отказываются их озвучивать, опасаясь реакции граждан. Они могут решить, что украинская демократия не стоит вложения в нее сотен миллиардов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что руководитель немецкого правительства Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина не отказываться от продления сделки по вывозу зерна с Украины.