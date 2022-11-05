Столтенберг заявил, что риски приостановки работы «зернового коридора» сохраняются

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5 ноября 2022, 13:03 Источник: РИА "Новости"

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Sha Dati/XinHua

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в субботу, 5 ноября, выразил мнение, что из-за ситуации на Украине риски приостановки работы "зернового коридора" сохраняются.

Йенс Столтенберг в рамках беседы с сотрудниками телеканала NTV заявил, что риски приостановки функционирования зернового коридора будут сохраняться.

По словам генерального секретаря НАТО, украинское зерно в целях борьбы с голодом должно продолжать поступать в мир. Столтенберг подчеркнул, что "зерновая сделка" имеет "огромное значение".