Гутерреш приветствует возвращение России к «черноморской зерновой инициативе»

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2 ноября 2022, 19:09 Источник: РИА "Новости"

генсек ООН Антониу Гутерреш, Loey Felipe/XinHua

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерреш приветствует возобновление участия России в "черноморской зерновой инициативе", заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Подчеркивается, что Антониу Гутерреш находится в контакте со всеми сторонами сделки в целях ее продления.

Стефан Дюжаррик сообщил в среду, 2 ноября, что генсек Организации Объединенных Наций выступает за снятие остающихся в настоящий момент препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.