Гутерреш приветствует возвращение России к «черноморской зерновой инициативе»

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерреш приветствует возобновление участия России в "черноморской зерновой инициативе", заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Подчеркивается, что Антониу Гутерреш находится в контакте со всеми сторонами сделки в целях ее продления.
Стефан Дюжаррик сообщил в среду, 2 ноября, что генсек Организации Объединенных Наций выступает за снятие остающихся в настоящий момент препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.