График почасовых отключений света вводится в семи областях Украины

Утром в субботу, 5 ноября, стало известно, что НЭК "Укрэнерго" приняла решение о введении в семи центральных украинских областях и в городе Киев графика почасового отключения электричества.
Операторам предоставили объемы ограничений в формате почасовых отключений света, которые планируются в Киеве и Киевской области, Черниговской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.
Напомним, директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее заявил, что повреждены около 35-45% оборудования системы энергетики страны, однако угрозы блэкаута сейчас нет.