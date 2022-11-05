График почасовых отключений света вводится в семи областях Украины

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5 ноября 2022, 10:18 Источник: РИА "Новости"

ЛЭП, https://unsplash.com/photos/60NulquhzoI

Утром в субботу, 5 ноября, стало известно, что НЭК "Укрэнерго" приняла решение о введении в семи центральных украинских областях и в городе Киев графика почасового отключения электричества.

Операторам предоставили объемы ограничений в формате почасовых отключений света, которые планируются в Киеве и Киевской области, Черниговской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Напомним, директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее заявил, что повреждены около 35-45% оборудования системы энергетики страны, однако угрозы блэкаута сейчас нет.