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Аргументы Недели Политика 13+

В странах Прибалтики заявили о намерении изолировать РФ от европейского сообщества

, 08:57 Источник: RT

В странах Прибалтики заявили о намерении изолировать РФ от европейского сообщества
Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Участники Балтийской ассамблеи — совещательного органа по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии приняли резолюцию об «изолировании России от европейского сообщества». Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Отмечается, что в тексте резолюции говорится о намерении поддержать Украину путем «изолирования Российской Федерации от европейского сообщества».

Представители прибалтийских стран также обсудили вопрос восстановления инфраструктуры Киева и других городов. По их мнению, финансирование ремонтных работ должно производиться за счет Москвы.

По словам профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, страны Прибалтики относятся к России наиболее радикально и негативно, так как видят в ней большую опасность.

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