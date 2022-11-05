В странах Прибалтики заявили о намерении изолировать РФ от европейского сообщества

Аргументы Недели → Политика 13+

5 ноября 2022, 08:57 Источник: RT

Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Участники Балтийской ассамблеи — совещательного органа по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии приняли резолюцию об «изолировании России от европейского сообщества». Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.



Отмечается, что в тексте резолюции говорится о намерении поддержать Украину путем «изолирования Российской Федерации от европейского сообщества».



Представители прибалтийских стран также обсудили вопрос восстановления инфраструктуры Киева и других городов. По их мнению, финансирование ремонтных работ должно производиться за счет Москвы.



По словам профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, страны Прибалтики относятся к России наиболее радикально и негативно, так как видят в ней большую опасность.