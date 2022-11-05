В странах Прибалтики заявили о намерении изолировать РФ от европейского сообщества

Участники Балтийской ассамблеи — совещательного органа по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии приняли резолюцию об «изолировании России от европейского сообщества». Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.
Отмечается, что в тексте резолюции говорится о намерении поддержать Украину путем «изолирования Российской Федерации от европейского сообщества».
Представители прибалтийских стран также обсудили вопрос восстановления инфраструктуры Киева и других городов. По их мнению, финансирование ремонтных работ должно производиться за счет Москвы.
По словам профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, страны Прибалтики относятся к России наиболее радикально и негативно, так как видят в ней большую опасность.
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