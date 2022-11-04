Глава МИД Британии Клеверли заявил, что Лондон будет делать все для победы Киева

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4 ноября 2022, 22:25

Джеймс Клеверли, Flashpic/ globallookpress.com

Великобритания готова оказывать помощь Украине настолько долго, насколько это будет необходимо для победы Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Джеймса Клеверли.



По его словам, Англия направит все усилия на помощь Украине.



На курс политики страны, по словам главы МИДа, не повлиял приход к власти нового премьер-министра. Отмечается, что Риши Сунак продолжает диалог с Киевом, который вели его предшественники. Поддержка Украины на сегодняшний день является для него приоритетным вопросом.



Ранее сообщалось, что в Турции желают продолжить переговоры Москвы и Киева.