Власти Турции выступают за скорейшее возобновление переговоров между Москвой и Киевом

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4 ноября 2022, 21:52

Реджеп Эрдоган, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Стамбул заинтересован в возобновлении переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Эрдогана.



«Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между РФ и Украиной с целью прекращения конфликта», - передал он.



По словам представителя страны, Стамбул желает добиться общения лидеров государств на высшем уровне, уделив особое внимание вопросу продления зерновой сделки.



Ранее сообщались, что в Словакии выражают поддержку России.