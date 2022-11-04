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Власти Турции выступают за скорейшее возобновление переговоров между Москвой и Киевом

, 21:52

Власти Турции выступают за скорейшее возобновление переговоров между Москвой и Киевом
Реджеп Эрдоган, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Стамбул заинтересован в возобновлении переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

«Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между РФ и Украиной с целью прекращения конфликта», - передал он.

По словам представителя страны, Стамбул желает добиться общения лидеров государств на высшем уровне, уделив особое внимание вопросу продления зерновой сделки.

Ранее сообщались, что в Словакии выражают поддержку России.

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