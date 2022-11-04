Сотрудник МВД Словакии Мило заявил, что жители страны все больше поддерживают российскую позицию по Украине

Глава центра по борьбе с гибридными угрозами при МВД Словакии Даниэль Мило вечером в пятницу, 4 ноября, заявил, что жители страны все чаще поддерживают позицию Российской Федерации по Украине.
Ранее братиславское сетевое издание Dennik N выпустило материал, в котором говорится, что более половины участников опроса в Словакии поддерживают Россию в конфликте на Украине.
Даниэль Мило отметил, что в начале СВО количество "пророссийских" и "проукраинских" сообщений в соцсетях было примерно одинаковым, однако впоследствии ситуация изменилась – посты, поддерживающие РФ, начали преобладать все больше и больше. По мнению Мило, это является следствием "кампании по дезинформации".