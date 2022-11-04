Сотрудник МВД Словакии Мило заявил, что жители страны все больше поддерживают российскую позицию по Украине

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4 ноября 2022, 21:07 Источник: РИА "Новости"

флаг Словакии, IMAGO/M. Popow

Глава центра по борьбе с гибридными угрозами при МВД Словакии Даниэль Мило вечером в пятницу, 4 ноября, заявил, что жители страны все чаще поддерживают позицию Российской Федерации по Украине.

Ранее братиславское сетевое издание Dennik N выпустило материал, в котором говорится, что более половины участников опроса в Словакии поддерживают Россию в конфликте на Украине.

Даниэль Мило отметил, что в начале СВО количество "пророссийских" и "проукраинских" сообщений в соцсетях было примерно одинаковым, однако впоследствии ситуация изменилась – посты, поддерживающие РФ, начали преобладать все больше и больше. По мнению Мило, это является следствием "кампании по дезинформации".