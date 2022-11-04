Папа Римский призвал к мирным переговорам России и Украины

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4 ноября 2022, 18:45

Stefano Spaziani/ globallookpress.com

Папа Римский Франциск призвал к серьезным мирным переговорам по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его обращение в Twitter.



«Обращаюсь ко всем с призывом положить конец войне на Украине и начать серьезные мирные переговоры», - написал он в своем аккаунте.



По словам государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, который сопровождает понтифика, Москва подает «небольшие сигналы» к участию в мирных переговорах. Так, недавно российская сторона возобновила участие в зерновой сделке.



Отмечается, что Папа Римский готов «помочь в любой форме» в вопросах урегулирования отношений между странами.



Ранее сообщалось, что в Херсоне ввели 24-часовой комендантский час.