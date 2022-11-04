В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час

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4 ноября 2022, 18:26 Источник: Telegram

Херсон, E705EH / fleetphoto.ru/ Global Look Press

В Херсоне к настоящему моменту объявлен круглосуточный комендантский час. Соответствующую информацию предоставил вечером в пятницу, 4 ноября, заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

По словам Кирилла Стремоусова, в Херсоне будет действовать 24-часовой комендантский час. Отмечается, что этот шаг необходим для того, чтобы удалось отстоять город.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил ранее сегодня, что жителей Херсона необходимо вывезти из зоны боевых действий. Глава государства подчеркнул, что гражданское население не должно страдать.