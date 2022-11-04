Президент Лукашенко: Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников, в том числе и в военных целях

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4 ноября 2022, 13:55

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белоруссия и Российская Федерация создадут в космическом пространстве совместную группировку спутников, в том числе и в военных целях. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников, в том числе и в военных целях, заявил Лукашенко», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, Александр Лукашенко высказал мнение, согласно которому пандемия коронавируса была организована, «чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай».