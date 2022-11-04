Лукашенко: пандемию COVID-19 организовали, «чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай»

Пандемия коронавируса была организована, «чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай». Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил белорусский президент Александр Лукашенко.
По словам политического деятеля, процитированного российским информационным агентством, «уже сегодня на 90% все говорят», что пандемия COVID-19 организовали искусственно.
«К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства», — заявил Лукашенко.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что глава Белоруссии возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт между Арменией и Азербайджаном.