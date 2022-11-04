Дмитрий Медведев: Россия стала «сильнее и чище» из-за того, что ее покинули «трусливые предатели и алчные перебежчики»

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4 ноября 2022, 10:19

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация стала «сильнее и чище» из-за того, что территорию страны покинули «трусливые предатели и алчные перебежчики». Соответствующую точку зрения высказал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

«Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище», — говорится в публикации, которая была размещена в Telegram-канале Медведева в День народного единства.

В том же посте чиновник констатировал, что от России «отказались некоторые испугавшиеся партнеры». Медведев отметил, что не испытывает сожалений по этому поводу.

Как сообщалось ранее в пятницу, замглавы Совбеза РФ заявил, что в настоящее время страна сражается против «части умирающего мира».