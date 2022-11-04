Медведев заявил в День народного единства, что Россия сражается против «части умирающего мира»

Аргументы Недели → Политика 13+

4 ноября 2022, 09:39

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в День народного единства, что страна в настоящий момент сражается против «части умирающего мира». Соответствующая публикация появилась 4 ноября в Telegram-канале чиновника.

«Мы сражаемся против тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества», — написал, в частности, Медведев.

Также замглавы Совбеза отметил, что «против нас сегодня часть умирающего мира».

Как сообщалось ранее в пятницу, Дмитрий Медведев указал, что России не нужны чужие территории, однако страна никому не отдаст свои священные земли.