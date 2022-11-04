Дмитрий Медведев: России не нужны чужие территории, но она никому не отдаст свои священные земли

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4 ноября 2022, 09:25

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российской Федерации не нужны чужие территории, но она никому не отдаст свои священные земли. На это указал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Отечественный чиновник разместил в Telegram-канале публикацию по случаю Дня народного единства, в которой, в частности, отметил, что «нам не нужны чужие территории».

«Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим», — также говорится в посте Медведева.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что замглавы Совбеза России высказал точку зрения, согласно которой только полная победа Москвы на Украине станет гарантией защиты от глобального конфликта.