Медведев: только полная победа России на Украине является гарантией защиты от глобального конфликта

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1 ноября 2022, 17:36 Источник: Дмитрий Медведев

Зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев, фото: Dmitry Medvedev

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев констатировал, что западные страны толкают мир к глобальной войне, и только победа России на Украине является гарантией от мирового конфликта.

Медведев написал пост в своем Telegram-канале, комментируя известный тезис западных стран: "России нельзя дать победить в войне". Он призвал проследить простую формальную логику, по которой, "если побеждает не Россия, то, видимо, Украина".

По определению политика, "цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий", то есть отторжение их от России.

"Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России", - пояснил Медведев и, ссылаясь на п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, сказал: "...значит, прямой повод для применения".

Он заявил, что от Украины - "прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия". "Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта", - заключил Дмитрий Медведев.