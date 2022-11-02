Кулеба заявил, что Украина скоро получит от Испании батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней

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2 ноября 2022, 18:38 Источник: РИА "Новости"

флаг Испании, https://unsplash.com/photos/hElvpgJam3U

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду, 2 ноября, заявил, что Киев в ближайшее время получит от руководства Испании одну батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, а также ракеты к ней.

Дмитрий Кулеба отметил, что новый пакет военной помощи от Мадрида уже на пути в Киев. По словам дипломата, в ближайшее время Украина получит возможность усилить свою обороноспособность, получив батарею ЗРК Aspide и ракеты, четыре системы противовоздушной обороны Hawk, противотанковые ракетные комплексы, гранаты, снаряды и прочее военное снаряжение.

Кулеба уточнил, что это именно то, о чем Киев просил испанское руководство.