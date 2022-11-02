Автор Newsweek Алисса Блейкмор выразила тревогу из-за помощи США Украине

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2 ноября 2022, 09:18

Президент США Джо Байден, IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch / globallookpress.com

Автор издания Newsweek Алисса Блейкмор выразила тревогу из-за помощи, которую Соединенные Штаты оказывают Украине.

В материале, который подготовила Блейкмор, говорится, что помощь Вашингтона бывшей советской республике вызывает несколько поводов для тревоги. В процитированной публикации указывается, что американская сторона дает Киеву кратно больше сомневающейся Европы. Также отмечается, что глава Белого дома Джо Байден слишком активно пользуется своими чрезвычайными полномочиями, при этом миллиарды долларов налогоплательщиков США «съедает» украинская коррупция.

Как сообщалось ранее в среду, переехавший в ДНР хакер «Джокер» заявил, что его «шпионы» работают в офисе президента Украины Владимира Зеленского, армии страны и СБУ.