Переехавший в ДНР украинский хакер «Джокер» заявил, что его «шпионы» работают в офисе Зеленского, ВСУ и СБУ

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2022, 07:39 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Клавиатура, Nicolas Armer / globallookpress.com

Переехавший в Донецкую народную республику украинский хакер «Джокер» заявил, что его «шпионы» работают в офисе президента Владимира Зеленского, ВСУ и СБУ. Об этом информирует РИА Новости.

«Украинский хакер "Джокер", переехавший в ДНР, рассказал РИА Новости, что его "шпионы" работают в офисе Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных силах Украины, в их устройствах есть много "подарков"», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что российские стратегические бомбардировщики били по украинским военным объектам с помощью новых снарядов Х-32, известных как «убийцы авианосцев».