РИА Новости: российские бомбардировщики били по военным объектам Украины новыми ракетами Х-32, известными как «убийцы авианосцев»

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2022, 07:04 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Отечественные стратегические бомбардировщики били по военным объектам Украины с помощью новых ракет Х-32, которые известны как «убийцы авианосцев». На это указало РИА Новости.

«Российские дальние бомбардировщики в ходе спецоперации наносили высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

В процитированном посте отмечается, что данные снаряды известны как «убийцы авианосцев».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, хакер «Джокер» заявил журналистам, что «абсолютно все» планы командования Вооруженных сил Украины были раскрыты и переданы «куда следует».