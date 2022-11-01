Хакер «Джокер»: «абсолютно все» планы командования войск Украины раскрыты и переданы «куда следует»

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1 ноября 2022, 15:31 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

«Абсолютно все» планы командования Вооруженных сил Украины были раскрыты и переданы «куда следует». На это, как передает РИА Новости, указал хакер, скрывающийся за псевдонимом «Джокер».

«Хакер "Джокер" подтвердил РИА Новости взлом системы управления украинскими войсками DELTA: "Было нелегко, но не бывает абсолютно защищенных систем"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Собеседник журналистов отметил, что DELTA создавалась украинскими и американскими специалистами по стандартам Североатлантического альянса. По словам «Джокера», «абсолютно все» планы командования ВСУ раскрыты и переданы «куда следует».

Ранее сегодня сообщалось, что российская армия пресекла попытки наступления подконтрольных Киеву подразделений на Николаево-Криворожском направлении.