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Армия России пресекла попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, уничтожены более 110 украинских военных

, 14:49

Армия России пресекла попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, уничтожены более 110 украинских военных
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия пресекла попытки наступления Вооруженных сил Украины на Николаево-Криворожском направлении, были ликвидированы более 110 украинских военных. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступило министерство обороны РФ.

«ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, свыше 110 украинских военнослужащих уничтожены», — приведены сведения, предоставленные Минобороны, в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

В ведомстве также отметили, что сорваны попытки перехода ВСУ в атаку на Краснолиманском направлении, на данном участке ликвидированы более 30 человек.

Как сообщалось ранее сегодня, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в зоне специальной операции за две последние недели уничтожены почти 200 иностранных наемников.

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